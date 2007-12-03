Зварича заинтересовала идея Тимошенко

Народный депутат Украины Роман ЗВАРИЧ считает ”интересной” идею голосования за руководство Верховной Рады в открытом режиме.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Р.ЗВАРИЧ сказал, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, «идея интересная, и если абстрагироваться от политической ситуации, то выходит, что практически все кадровые назначения в Верховной Раде Украины, кроме ее руководства, проходят в открытом режиме».

Он считает целесообразным изучение вопроса применения процедуры ад-хок относительно возможности голосования в сессионном зале, а не бюллетенями в тайном режиме.

В то же время Р.ЗВАРИЧ отметил: «я еще до конца не убедился, до конца не проанализировал сам регламент ВР в этой части».

Он считает, что поскольку речь идет о единственном кадровом вопросе, который решается в закрытом режиме, то здесь можно дискутировать. Также он не исключил, что завтра есть все перспективы вынести вопрос избрания руководства ВР на рассмотрение парламента.