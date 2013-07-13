Путин и Обама обсудили ситуацию вокруг Сноудена
01:08, 13 июля 2013Политика
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Президенты России и США Владимир Путин и Барак Обама по телефону обсудили двустороннее сотрудничество, вопросы безопасности и ситуацию вокруг автора утечки о деятельности американских спецслужб Эдварда Сноудена.
"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и США. Путин и Обама обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и тематике, связанной с безопасностью. Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг Сноудена", - цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова РИА Новости.
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