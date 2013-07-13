Путин и Обама обсудили ситуацию вокруг Сноудена

"По инициативе американской стороны состоялся телефонный разговор президентов РФ и США. Путин и Обама обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и тематике, связанной с безопасностью. Кроме того, они обсудили ситуацию вокруг Сноудена", - цитирует пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова РИА Новости.