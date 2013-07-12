Эксперт объяснил, какая выгода от декларирования доходов

Такое мнение высказал генеральный директор инвестиционно-банковской компании European Capital Management Вадим Браиловский, сообщает РБК-Украина.

«Введение общеобязательного декларирования доходов станет основным компенсаторным механизмом, который позволит снизить нагрузку на фонд оплаты труда и сбалансировать государственные финансы в результате легализации теневых зарплат», - отметил он.

По мнению Браиловского, сегодня на фонд оплаты труда приходится большая нагрузка, а это, в свою очередь, не дает возможности бизнесу развиваться. В связи с этим, по его словам, Украине, по примеру Европы, важно перейти на легальную оплату труда своих граждан.

«Нормой для Украины следует считать нормальную мировую практику, когда каждый гражданин сам, действуя сознательно, уплачивает государству налоги с честно заработанных денег. Именно этот принцип действует во всех развитых странах мира. Будет он работать и в Украине», - добавил финансист.

Декларирование официальных доходов, по его словам, впоследствии обеспечит более свободный доступ граждан к кредитам на приобретение недвижимость и авто в банках.

Кроме того, подчеркнул Браиловский, последовавшая за декларированием доходов детенизация позволит обеспечивать должные платежи в госбюджет.

Также он убежден, что в ближайшее время властям нужно сконцентрировать свое внимание на разъяснительной работе с крупным бизнесом, госслужащими, а потом с гражданами касательно новации. «Логично было бы ввести мягкий переход на всеобщее декларирование доходов гражданами, чтобы они привыкли к новации и постепенно приучались к налоговой культуре и дисциплине», - резюмировал эксперт.

Напомним, в ближайшие три месяца Министерство доходов и сборов вынесет на обсуждение законопроект об обязательном всеобщем декларировании доходов граждан. Глава ведомства Александр Клименко, объявляя о таких намерениях, подчеркнул, что принятие такого закона позволит правительству снизить ставку единого социального взноса.