Янукович прибыл в Донецк

И.о. премьер-министра Украины Виктор ЯНУКОВИЧ прибыл на шахту им. А.Засядько в Донецке, где в воскресенье произошел третий взрыв, в результате чего погибло 5 горняков.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, В.ЯНУКОВИЧ в Донецке также проведет заседание Правительственной комиссии по расследованию причин и ликвидации последствий аварии на шахте.

Как сообщал УНИАН, в воскресенье в 21.20 на аварийном участке шахты им.А.Засядько произошел третий взрыв метано-воздушной смеси, в результате чего погибло 5 горняков, еще 66 госпитализировано.

Всего, по состоянию на 7.00 понедельника, в результате первого (произошел ночью 18 ноября) и третьего взрывов на шахте им.А.Засядько погибло 106 горняков. На лечении после трех взрывов находятся 156 шахтеров.