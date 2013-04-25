Луценко: Ассоциация с ЕС важнее для Украины, чем Тимошенко

Экс-министр внутренних дел Юрий Луценко считает, что в приоритете для Украины подписание Соглашения об ассоциации, которое будет означать большие шансы на освобождение бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.

Как отмечает «Зеркало недели», ссылаясь на Polskie Radio, Ю.Луценко обратился с призывом к Европейскому Союзу подписать Соглашение об ассоциации с Украиной.

По его словам, это единственная гарантия сохранить демократию Украине.

При этом, Европейский Союз ожидает от Украины реформы судебной и избирательной системы и прекращения выборочного правосудия. Это условие означает необходимость освободить из тюрьмы экс-премьера Ю.Тимошенко.

Однако, по мнению Ю.Луценко, даже если власть не решится на такой шаг, Соглашение об ассоциации должно быть подписано, потому что это важнее любых лиц - или Президента Украины Виктора Януковича, или Ю.Тимошенко.

Ю.Луценко считает, что установление ассоциации Украины с ЕС будет означать большие шансы на освобождение бывшего премьера.

Как сообщал УНИАН, 7 апреля Президент Украины В.Янукович подписал указ о помиловании шести осужденных, в том числе - бывшего министра внутренних дел Ю.Луценко и бывшего министра охраны окружающей среды Георгия Филипчука.

8 апреля Президент Парламентской Ассамблеи Совета Европы Жан-Клод Миньон заявил, что приветствует освобождение Ю.Луценко и призвал украинскую власть найти быстрое решение дела Ю. Тимошенко.

В то же время, 19 апреля вице-президент Европейской народной партии Яцек Сариуш-Вольски в своем выступлении на Киевском форуме безопасности “Безопасность в опасном мире” высказал мнение, что для подписания Соглашения об ассоциации с Европейским Союзом Украине недостаточно освобождения только Ю.Луценко.

19 апреля В.Янукович передал в комиссию при Президенте Украины по вопросам помилования обращение женщин-депутатов Лилии Гриневич, Марии Матиос, Людмилы Денисовой, Александры Кужель и Ирины Луценко с просьбой помиловать экс-премьер-министра Ю.Тимошенко.

Комиссия должна рассмотреть это обращение и внести свои предложения главе государства.

10 декабря 2012 года Совет иностранных дел ЕС принял выводы, в которых заявил о готовности подписать Соглашение об ассоциации с Украиной до Вильнюсского саммита “Восточного партнерства”, запланированного на ноябрь 2013 года, при условии прогресса в изменении избирательного законодательства, решении проблемы выборочного правосудия и продолжения реформ в рамках Повестки дня ассоциации.