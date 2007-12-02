Тимошенко рассказала о телефонном разговоре с Ющенко

Лидер БЮТ Юлия ТИМОШЕНКО заверяет, что после создания демократической коалиции она до сих пор не встречалась с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО.

Об этом она заявила в эфире телеканала «1+1» в воскресенье вечером.

«У нас не было встречи с Президентом. Как всегда идут слухи, сплетни, кто-то что-то домысливает», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она заверила, что сразу после создания коалиции разговаривала по телефону с Главой государства. «Во время этого разговора я поздравила Президента от всего сердца с созданием демократической коалиции», - отметила лидер БЮТ.

Ю.ТИМОШЕНКО сообщила, что этот разговор «был исключительно дружеским и теплым».