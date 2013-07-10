Игорь Марков может пополнить ряды нардепов, у которых забрали мандат

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончаренко написал в своем личном блоге.

«Четыре народных депутата решениями суда уже лишены депутатских полномочий. И, я считаю, что было бы правильно, чтобы господин Марков стал пятым», — пишет он.

«Объясню, почему я сделал это сейчас, а не после выборов в ноябре прошлого года, сразу после беспредельной избирательной кампании, которую он вел в Киевском районе. Подкуп избирателей, бандитские нападения на активистов моего штаба – мой оппонент на выборах не гнушался ничем», - пишет заместитель председателя облсовета.

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По его словам, он внимательно следил за деятельностью Маркова в парламенте. Согласно данным Гончаренко, Марков за более чем 7 месяцев работы из 53 заседаний ВР посетил только 27. Не сделал ни одного депутатского запроса и не внес ни единой поправки. «Вместо этого - пару драк и пару интервью на подконтрольных одесских медиа», - отмечает Гончаренко.

Он считает, что Марков забыл о своих предвыборных обещаниях и игнорирует многочисленные обращения к нему избирателей.

Как передает корреспондент УНИАН, Игорь Марков в прямом эфире одесского телеканала «АТВ» заявил, что никакой реакции на действия Гончаренко у него не будет.

«На самом деле, Гончаренко остался верен себе и за деньги делает то, что ему говорят. Поэтому в данном случае я это оцениваю как попытку через меня надавить на позицию моего брата, который занял очень жёсткую, принципиальную позицию в отношении одного из народных депутатов, который сегодня пытается украсть огромную территорию у нашего родного города. Я убеждён, что одесситы будут на нашей стороне», - сказал народный депутат.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2012 года Игорь Марков - лидер партии «Родина» и зампред облсовета Алексей Гончаренко (Партия регионов) баллотировались в Верховную Раду по одномандатному избирательному округу №133 в Киевском районе Одессы. Марков одержал победу, набрав 26,6% голосов избирателей. Гончаренко был на втором месте, набрав 20,46% голосов.