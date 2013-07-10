Партия Берлускони просит приостановить работу парламента на 3 дня

Партия Сильвио Берлускони "Народ свободы" (НС) просит приостановить работу обеих палат национального парламента на три дня. Об этом сообщает РИА Новости.

С такой просьбой в среду обратились главы парламентских фракций НС в Сенате и Палате депутатов.

Как сообщает телеканал Rai News24, Ренато Брунетта, возглавляющий фракцию НС в Палате депутатов, пояснил, что приостановка работы необходима, поскольку партия бывшего премьер-министра намерена провести ассамблею для обсуждения ситуации вокруг Берлускони и дела Mediaset.

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Такое решение парламентарии от НС приняли после решения Кассационного суда, являющегося верховным органом итальянского правосудия, провести 30 июля заседание по делу Mediaset, в рамках которого Берлускони был приговорен к четырем годам тюремного заключения.

Дело Mediaset является одним из наиболее громких судебных процессов, связанных с предпринимательской деятельностью Берлускони, который является основателем этой ведущей медийной группы Италии. По версии следствия, руководство Mediaset в период с 2002 по 2005 год занималось финансовыми махинациями при покупке прав на демонстрацию американских фильмов в Италии.

Апелляционный суд Милана 8 мая подтвердил вынесенный в октябре прошлого года приговор суда первой инстанции в виде четырех лет заключения, три из которых однако были сразу прощены согласно закону об амнистии от 2006 года. Кроме того, согласно решению суда, Берлускони, который в настоящий момент является сенатором, не может занимать государственные должности в течение пяти лет и в течение трех лет руководящие должности в компаниях.

Адвокаты экс-премьера 19 июня подали апелляцию в Кассационный суд на решение миланского суда второй инстанции. Если суд подтвердит приговор, специальный орган Сената должен будет рассмотреть вопрос о лишении Берлускони парламентской неприкосновенности. В этом случае бывшему премьеру придется уйти из политики.