Эксперт: ВР примет все евроинтеграционные законы осенью «без шума и пыли»

Остальные документы будут доработаны и приняты парламентом осенью, если оппозиция снова не начнет блокировать трибуну. Такое мнение высказал директор аналитической группы им. Г. Сковороды Валерий Кучерук.

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Эксперт также особо подчеркнул, что когда оппозиция не блокирует работу Рады, законодательный орган вполне эффективно выполняет свои функции, сообщает РБК-Украина.

«На минувшей неделе парламент принял практически треть всех законов, рассмотренных за всю сессию. Власть четко показала как обществу, так и оппозиции, что при необходимости способна мобилизовать в Раде необходимое для результативной работы количество голосов, а парламент без блокирования трибуны работает стабильно», - сказал Кучерук.

Он считает, что поводом для масштабной мобилизации депутатов большинства является необходимость выполнения обязательства Украины перед ЕС в части реформирования законодательства. «Насколько я понимаю, оставшиеся евроинтеграционные законы сейчас дорабатываются, и будут спокойно, без шума и пыли, приняты осенью», - добавил аналитик.

По его словам, в данной ситуации намерения представителей оппозиционных фракций созвать внеочередную сессию для принятия евроинтеграционных законов выглядят странно, поскольку представители парламентского большинства уже заявили о своем намерении принять осенью законопроекты, которые подготовит Кабмин.

«Безусловно, в условиях летнего информационного голода такое событие, как внеочередная сессия ради евроинтеграции может кому-то показаться мощным пиар-событием, однако это только на первый взгляд. Потому что, даже в случае сбора необходимого количества подписей и созыва сессии спикером Владимиром Рыбаком, представители оппозиционных фракций вдруг обнаружат, что необходимых голосов у них нет, а блокировать трибуну в данной ситуации будет как-то нелепо и смешно. И в итоге - проиграют», - резюмировал Кучерук.