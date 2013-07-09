Эксперт рассказал, каким будет парламент после каникул

Как показали результаты недели, депутатский корпус способен работать, если оппозиция не начинает под надуманными предлогами блокировать трибуну. Такое мнение высказал первый вице-президент Агентства журналистских исследований Антон Подлуцкий.

«Самым большим опасением было то, что оппозиция заблокирует парламент – то ли требуя отставки министра внутренних дел, то ли назначения даты выборов в Киеве, то ли какого угодно другого PR-гешефта. И из-за этого парламент не сможет принять евроинтеграционные законы, которые важны для подписания Соглашения об Ассоциации с Евросоюзом в ноябре в Вильнюсе. Но опасения не сбылись – все правительственные законопроекты приняты. Те, которых не достает до полного пакета требований Брюсселя, Кабмин должен будет внести в сентябре. Полтора летних месяца, несмотря на отпуска, вполне достаточный срок, чтобы подготовить все недостающие документы», - подчеркнул эксперт.

Он отметил, что в парламенте наметилось формирование устойчивого большинства. «Разумеется, настолько устойчивого, насколько вообще может быть устойчивым рыхлый политикум, представленный в законодательном собрании. Но, вполне вероятно, что уже в сентябре мы увидим слаженно работающее большинство, которое больше не будет зависеть от сиюминутных прихотей внефракционных депутатов. Да и сами движения среди внефракционщиков свидетельствуют о том, что они наигрались в самостоятельных «робин гудов» и готовы объединяться. Очевидно, что эти объединения будут проходить в русле укрепления парламентского большинства», - считает Подлуцкий.

Он подчеркнул, что в свете стоящих перед парламентом задач, большинство не просто необходимо, но без него ряд системных вопросов не будет решен никогда. «Те же процессы трансформации правового поля в соответствии с требованиями ЕС – они только входят в свою глубокую фазу. За депутатов, конечно, можно и часто нужно писать законопроекты, но без депутатов их утвердить не получится. В частности, это касается и начавшегося бюджетного процесса, и ряда инициатив, исходящих от Кабмина в контексте экономических реформ», - отметил первый вице-президент АЖИ.

Среди таких инициатив, уже принятых Радой, он выделил закон о трансфертном ценообразовании. «Как ни сопротивлялись этому закону определенные лица и группы лиц – он принят. Тем самым, финансово-промышленные группы во многом лишаются возможности минимизировать налоги, используя свои зарубежные филиалы и оффшоры. А это положительно скажется на доходной части госбюджета уже в 2013 г.», - резюмировал эксперт.