Палата депутатов парламента Чехии приняла постановление о Голодоморе

30 ноября с.г. палата депутатов парламента Чешской Республики приняла постановление о признании Голодомора 1932-1933 гг. в Украине.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, в документе высшего законодательного органа Чешской Республики отмечено, что причиной этой трагедии преднамеренно и целеустремленно стал преступный тоталитарный сталинский режим, чтобы сломать сопротивление украинского народа против насильственной коллективизации и уничтожить его национальное достоинство.

Как сообщал УНИАН, День памяти жертв голодоморов, согласно указу Президента от 26 ноября 1988 года, отмечается ежегодно в четвертую субботу ноября.