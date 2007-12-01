Сивкович отрицает, что попался на подкупе

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Владимир СИВКОВИЧ называет провокацией обвинения в его адрес в подкупе депутата от БЮТ.

Об этом идет речь в комментарии В.СИВКОВИЧА, который передала УНИАН пресс-секретарь народного депутата Марина ВИШНЯК.

«Я хорошо помню этот разговор. Этот разговор с депутатом из БЮТ – ЗАБЗАЛЮКОМ - состоялась на прошлой неделе по просьбе народного депутата ШЕПЕЛЕВА (Александр ШЕПЕЛЕВ – член фракции БЮТ. – УНИАН). ШЕПЕЛЕВ сказал, что у ЗАБЗАЛЮКА какие-то проблемы, и попросил с ним встретиться”, - говорит В.СИВКОВИЧ.

По его словам, «говорили как два депутата: о политической ситуации и о развитии событий в стране, а не о каком-то подкупе и деньгах. БЮТу просто нужная была провокация, и они применили спецтехнику. Ложь о записи на мобильный телефон, такая же, как и об их «базаре с депутатским товаром».

«В действительности это похоже на детские игры в “агентов 007” – такое впечатление, что кто-то просто не наигрался в детстве. В конце концов, депутаты не дрова – чтобы их покупать”, - заявляет В.СИВКОВИЧ. “БЮТ систематически попирает статус как народного депутата Украины, так и самой Верховной Рады. Не понимаю, как можно так на самих себя гадить», - возмущается народный депутат.

В ближайшее время В.СИВКОВИЧ ожидает от БЮТ заявление в Генеральную прокуратуру с заявлениями и всеми материалами, говорится в комментарии. «Только уверен, что дело может повернуться так, что выйдут на самих себя», - отмечает В.СИВКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 30 ноября, на пресс-конференции народный депутат, член фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ заявил, что Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время намеревается передать в СБУ документальные факты и видеосъемку с фактами подкупа народных депутатов с целью несоздания коалиции. В ходе пресс-конференции были обнародованы 4 небольших видео-сюжета, которое свидетельствует о фактах переговоров с депутатами БЮТ относительно того, чтобы они не подписывали соглашение о создании коалиции. В этих видео-сюжетах со стороны переговорщиков фигурируют якобы Олег НАДОША (№183, Партия регионов), Сергей ТИХОНОВ (помощник вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА), Владимир СИВКОВИЧ (№79, Партия регионов) и Михаил БРОДСКИЙ (один из лидеров Партии свободных демократов).

Как рассказал народный депутат от БЮТ Виктор УКОЛОВ, тот объем записей, который был обнародован сегодня, не является полным. Он отметил, что низкое качество записей связано с тем, что обычно депутаты от БЮТ это снимали на видеокамеры, размещенные в мобильных телефонах.