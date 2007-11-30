Харьковские депутаты ”осудили Указы Президента, оскорбляющие Украину”

Харьковский областной совет поддержал заявление Луганского областного совета «относительно противодействия нацизму в Украине».

Как сообщается на сайте облсовета, соответствующее заявление депутаты Харьковской области приняли 29 ноября на своей сессии.

В заявлении под названием «Остановим нацизм» отмечено, что «развитие событий в последние годы свидетельствует, что потенциальная угроза возрождения нацизма становится реальностью, в частности, предпринимаются целенаправленные попытки переписать и наполнить националистическим содержанием историю становления и развития Украины, извратить историю Великой Отечественной войны. Инициаторов и исполнителей этой дерзкой кампании не останавливает ни народная память, ни правда истории, ни решение Нюрнбергского трибунала, ни угроза углубления раскола Украины».

«Харьковские депутаты, говорится в сообщении облсовета, - осудили Указы Президента, оскорбляющие Украину, в частности Указ о присвоении звания Героя Украины Роману Шухевичу, а также рекомендации Харьковской облгосадминистрации о присвоении харьковским вузам имен Шухевича, супругов Стецько».

«Выражая солидарность с депутатами Луганского областного совета, которые осудили проявления нацизма, депутаты Харьковского областного совета призвали к активному и организованному выражению протеста против утверждения нацизма в Украине», - говорится в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 24 октября Луганский облсовет принял заявление, в котором выразил возмущение “попытками определенных политических сил переписать важнейшие страницы истории, навязывая чужие ценности». “Осуждаем стремление обелить национализм, который привел мир к трагедии Второй мировой войны и ужасам нацизма”, - говорится, в частности, в заявлении.

В свою очередь Харьковский облсовет на сессии 29 ноября также признал ОУН-УПА воюющей стороной на стороне фашистской Германии и призвал органы власти «не допускать героизации ОУН-УПА и предложил органам власти области демонтировать в случае наличия любые памятные знаки, установленные в честь ОУН-УПА или их боевиков».