Харьковский облсовет признал ОУН-УПА “воюющей стороной”...

Харьковский областной совет признал ОУН-УПА “воюющей стороной на стороне фашистской Германии”.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на сессии облсовета 29 ноября.

Депутаты определили, что на территории Харьковской области ОУН-УПА – “это формирования, которые подчинялись командованию фашистской Германии и использовались им во время Второй Мировой войны против Советского Союза и государств антигитлеровской коалиции».

В обращении, принятом по этому поводу Харьковским облсоветом, отмечено, что «в Украине предпринимаются попытки пересмотреть историю, а в Харьковской области имеют место случаи установления памятных знаков, посвященных профашистским группировкам и их руководителям. Эти процессы инициируются лично Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО».

Депутаты расценили такие действия “как попытку навязать украинскому обществу виденье событий в годы Великой Отечественной войны с точки зрения ограниченной группы лиц, которые виновны в совершении самых ужасных преступлений против мира и человечества».

Как утверждают депутаты облсовета, «попытки реабилитации коллаборационизма и предательства ведут к раздору, угрожают будущему Украины».

Харьковский областной совет призвал органы власти «не допускать героизации ОУН-УПА и предложил органам власти области демонтировать в случае наличия любые памятные знаки, установленные в честь ОУН-УПА или их боевиков».

Справка. УНИАН. На сегодня Харьковский областной совет насчитывает 149 депутатов. Его большинство составляют представители Партии регионов – во фракцию ПР входят 83 депутата.