Ющенко изменил состав делегации Украины, ведущей переговоры с ЕС

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО внес изменения в состав делегации Украины для участия в переговорах с Европейским Союзом относительно заключения нового базового договора между Украиной и Европейским Союзом.

Соответствующий указ размещен на официальном сайте главы государства.

Президент ввел в состав делегации заместителя министра иностранных дел Украины Константина ЕЛИСЕЕВА, возложив на него исполнение обязанностей главы делегации Украины.

Также, соответственно указу, в состав делегации вошел руководитель Главной службы внешней политики Украины Секретариата Президента Игорь ДИР. На него возложены обязанности заместителя главы делегации, руководителя рабочей группы политических аспектов сотрудничества Украины из ЕС.

В состав делегации также вошли исполняющий обязанности директора департамента Европейского Союза Министерства иностранных дел Украины Александр ТАРАНЕНКО и заместитель директора этого департамента Вадим ТРЮХАН.

Также глава государства освободил первого заместителя министра топлива и энергетики Украины Вадима ЧУПРУНА от исполнения обязанностей руководителя рабочей группы по вопросам сотрудничества в сфере энергетики между Украиной и ЕС.

Кроме того, Президент вывел из состава делегации заместителя министра иностранных дел Украины Андрея ВЕСЕЛОВСКОГО, освободив его от исполнения обязанностей главы украинской делегации, и Александра ДАНИЛЕЙКО.