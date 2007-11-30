БЮТ назвал 4 человек, которые предлагали нардепам миллионы

Блок Юлии Тимошенко в ближайшее время намерен передать в СБУ документальные факты и съемку видео с фактами подкупа народных депутатов с целью несоздания коалиции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции заявил народный депутат, член фракции БЮТ Сергей СОБОЛЕВ.

По его словам, БЮТ раз и навсегда хочет прекратить политическую коррупцию и шантаж в ВР.

Кроме того, С.СОБОЛЕВ отметил, что в последнее время идет не просто подкуп депутатов от БЮТ, но и угрозы их жизни.

В ходе пресс-конференции были обнародованы 4 небольших видеосюжета, свидетельствующие о фактах переговоров с депутатами БЮТ относительно того, чтобы они не подписывали соглашение о создании коалиции. В этих видеосюжетах со стороны переговорщиков фигурируют якобы Олег НАДОША (№183, Партия регионов), Сергей ТИХОНОВ (помощник вице-премьер-министра Андрея КЛЮЕВА), Владимир СИВКОВИЧ (№79, Партия регионов) и Михаил БРОДСКИЙ (один из лидеров Партии вольных демократов).

Кроме того, в пресс-конференции приняли участие 8 народных депутатов от БЮТ, которым, по их словам, предлагали деньги за отказ от создания коалиции. В частности, Геннадий ЗАДИРКО, Сергей ПАШИНСКИЙ, Сергей СОБОЛЕВ, Виктор УКОЛОВ, Юрий ОДАРЧЕНКО, Юрий ПРОКОПЧУК, Владимир КАПЛИЕНКО и Валерий ГАЦКО.

Каждый народный депутат проинформировал о том, что ему предлагали от 5 до 10 млн. долларов за то, чтобы они не являлись на первое заседание ВР, не подписывали коалиционное соглашение и не голосовали за избрание премьер-министра.

Как объяснил народный депутат В.УКОЛОВ, на первом этапе обычно к депутатам обращались их знакомые или близкие друзья. На втором этапе уже шли разговоры с лицами, которые фигурируют в видеосьемках.

Кроме того, как алиби депутатам, которые согласятся не входить в коалицию, предлагалось или заболеть, или инсценировать избиение или ДТП. В.УКОЛОВ также отметил, что тот объем записей, который был обнародован сегодня, не является полным.

Кроме того, он отметил, что низкое качество записей связано с тем, что обычно депутаты от БЮТ это снимали на видеокамеры, которые размещаются в мобильных телефонах.

В.УКОЛОВ также сообщил, что депутаты, которые согласились бы отказаться от подписей под соглашением о коалиции, сначала бы получили 5 млн., а 5 млн. позже - после того, как окончательно «провалились» бы все попытки формирования демократической коалиции.