Ющенко хочет поставить на якорь все парламентские силы

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО призывает все парламентские силы найти понимание между собой.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на церемонии вручения государственных наград по случаю 16-й годовщины Всеукраинского референдума, на котором народ Украины поддержал Акт провозглашения независимости Украины.

По словам Президента, сегодня необходимо продемонстрировать уважение к национальной цели. В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что необходимо иметь «общенациональную цель, мечту, якорь, который бы объединял всех, независимо от того, на каком ты языком говоришь, где ты родился, какую политическую силу представляешь».

«Для меня сама большая проблема нынешнего парламента - это тот антагонистичный дух, который привносится вместе с победителями», - сказал В.ЮЩЕНКО. Он заметил, что подобная ситуация в парламенте негативно отражается и на общественных настроениях. «Мы видим не только сценарий противостояния, но и сценарии, отбрасывающие далеко и настроения, имеющиеся в обществе, и рожают спекуляции, которые не помогают делать нацию соборной”, считает Президент.

По его мнению, “необходимо предпринять много шагов навстречу”. “Пришли все с одинаковыми мандатами, никто ни старше, никто ни меньше, все делегированы гражданами Украины, избирателями», - подчеркнул Президент.

Он отметил, что функцией и обязанностью парламента является обеспечение стабильности как в парламенте, так и в обществе.

По словам В.ЮЩЕНКО, если парламент становится источником беспокойства, это негативно влияет на все сферы жизни, в том числе на бизнес, социальную политику.

Как подчеркнул Президент, вместо того, чтобы устраивать в парламенте противостояние, необходимо найти понимание и консолидацию вокруг социального пакета на 2008 год, чтобы каждый человек в стране почувствовал положительные сдвиги.