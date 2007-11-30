Тарасюк считает, что Балога превратился в Медведчука-2

Заместитель руководителя фракции «Наша Украина – Народная самооборона» в Верховной Раде VI созыва Борис ТАРАСЮК считает, что руководитель Секретариата Президента Виктор БАЛОГА превращает Секретариат в орган, подменяющий главу государства.

Такое мнение Б.ТАРАСЮК выразил сегодня в интервью газете «Коммерсантъ-Украина» (№ 214 от 30 ноября 2007 года).

«Та система, которую построил БАЛОГА, исключает донесение до Президента альтернативного мнения, кроме мнения самого БАЛОГИ. БАЛОГА повторяет действия Виктора МЕДВЕДЧУКА (глава Администрации Президента с 2002 по 2005 год – УНИАН), превращая секретариат в орган, подменяющий Президента», - сказал Б.ТАРАСЮК.

Он утверждает, что В.БАЛОГА вел переговоры о создании «широкой» коалиции с Партией регионов, не поставив в известность политсовет блока НУ-НС.

«Под его руководством проходила избирательная кампания, в ходе которой мы потеряли шанс получить большее количество голосов. Именно он дирижировал действиями неподписантов, что привело к негативной реакции как в обществе, так и за рубежом. Фактически ответственность за весь негатив, который сопровождал коалиционный процесс, лежит персонально на Викторе БАЛОГЕ», - считает он.

При этом Б.ТАРАСЮК исключил, что В.БАЛОГА как руководитель Секретариата Президента действовал с согласия и по поручению Президента Виктора ЮЩЕНКО. «Нельзя отождествлять Президента с его окружением, которое возглавляет БАЛОГА. К сожалению, Президент не знает обо всем, что происходит в его окружении», - добавил представитель НУ-НС.

По его мнению, при создании единой партии на базе блока НУ-НС В.БАЛОГА не может претендовать на лидерство новой партии. «В качестве рядового члена, если он примет программу и будет придерживаться партийных принципов, - пожалуйста. Но я не вижу возможности того, чтобы он стал одним из лидеров партии», - подчеркнул Б.ТАРАСЮК.