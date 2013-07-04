Тягнибок возмущается, что внефракционные не голосуют с ними «в ноль»

Фракции Партии регионов и КПУ не смогли бы принять нужные ей решения, если бы не изменение позиции внефракционных народных депутатов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сказал председатель фракции “Свобода” Олег Тягнибок.

По его словам, Партии регионов и КПУ неоднократно не хватало голосов для принятия нужных им решений.

“Если бы сегодня происходило голосование так, как оно, скажем, было вчера, когда наши три фракции голосовали “в ноль”, а также внефракционные голосовали “в ноль”, то никакого позитивного решения Партия регионов и КПУ не получили бы”, - убежден Тягнибок.

В то же время, сказал он, “мы имеем сегодня позицию внефракционных”. “И эта позиция удивляет оппозицию. Поскольку нужно было держать такую же линию, как она была вчера”, - сказал лидер ВО “Свобода”.

Как отметил Тягнибок, хотя сегодня большинству удалось проголосовать за назначение “своего члена” Центральной избирательной комиссии, произошло нарушение дисбаланса в составе ЦИК. “И однозначно для всех - и для украинского общества, и для мировой общественности - понятно, что они подготовились к выборам 2015 года. Им нужна определенная подделка выборов”, - добавил Тягнибок.

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 4 июля, парламент прекратил полномочия председателя ЦИК Владимира Шаповала.

Также парламент избрал Копыленко членом Центризбиркома. За это решение проголосовали 236 народных депутатов из 386, зарегистрированных в сессионном зале.