Томенко видит три угрозы для демкоалиции

Народный депутат от БЮТ Николай ТОМЕНКО считает, что демократическая коалиция подтвердит свою функциональность после трех голосований – за руководство Верховной Рады, за новое правительство и за поданный им государственный бюджет на следующий год.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Н.ТОМЕНКО, такое мнение он выразил сегодня в интервью „Украинскому радио”.

По убеждению Н.ТОМЕНКО, „коалиция демократических сил в составе БЮТ и НУ-НС будет функциональной при условии, если политические силы, которые создали эту коалицию, сделают правильные выводы из непростой истории ее формирования”.

Говоря об уроках формирования нынешней демократической коалиции, Н.ТОМЕНКО отметил, что первой угрозой для ее эффективного существования является то, что коалиция провозглашена, фактически, через 2 месяца после окончания избирательной кампании. „Это не только вина Партии регионов, Блока Литвина и коммунистов, которые затягивали работу подготовительной группы парламента. Это и проблема самих демократических сил, которые не спешили действовать достаточно оперативно”, - считает народный депутат от БЮТ.

Вторая угроза, по его мнению, заключается в том, что некоторые политики считают необходимым толковать коалицию демократических сил как коалицию при Президенте Украины. Таким образом, все принципиальные вопросы, по их мнению, должны приниматься лишь при условии получения окончательной санкции на это Виктора ЮЩЕНКО. Н.ТОМЕНКО считает такой подход ошибкой, поскольку парламентская коалиция – это объединение политических партий и фракций, а не коалиция при какой-то структуре власти. „Именно это обстоятельство создало проблему в „Нашей Украине” – „Народной самообороне”, когда несколько раз менялась кандидатура на должность председателя Верховной Рады и до сих пор официально НУ-НС не принял окончательное решение относительно этого”, - отметил народный депутат.

Третьей угрозой существования демократической коалиции в 227 голосов, по словам Н.ТОМЕНКО, является то, что создан прецедент успешности шантажа семи или шантажа трех депутатов ко всей коалиции. „Если те люди, которые шантажировали свои политические силы необходимостью пересмотра кадровых вопросов или решением собственных вопросов, не будут адекватно оценены в своих партиях, то это может стать дурным примером для остальных народных депутатов, которые при рассмотрении любых вопросов могут применять подобную практику. Причем, чтобы успешно шантажировать нынешнюю коалицию, достаточно теперь двух народных депутатов, которые могут поставить под угрозу существование большинства БЮТ-НУНС”, - считает Н.ТОМЕНКО.

Поэтому, отметил он, для того, чтобы голосование за руководство ВР, за новое правительство и за бюджет-2008 стали успешными, нужно сейчас сделать все, чтобы избежать вышеупомянутых угроз.