Украина и Россия в который раз поделили Азовское море

Делегации Украины и РФ на переговорах по определению морских границ согласовали прохождение серединной линии в Азовском море.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, об этом шла речь во время очередного раунда переговоров делегаций Украины и Российской Федерации по разграничению Азовского и Черного морей и Керченского пролива, который состоялся 28-29 ноября.

Делегации также поручили экспертам согласовать проект линии разграничения территориальных морей, континентального шельфа и исключительных экономических зон в Черном море, отобразив ее на карто-схеме.

Стороны обсудили некоторые аспекты подготовки двусторонних соглашений, которые будут регулировать вопрос судоходства, рыболовства и защиты морской среды и экологической безопасности в Азовском и Черном морях и Керченском проливе.

По результатам переговоров глава делегации Украины Виктор КИРИК и глава делегации Российской Федерации Валерий КЕНЯЙКИН подписали соответствующий Протокол.