Financial Times: Тимошенко ненавидят в Москве

Влиятельная британская деловая газета "Financial Times" уделила свое внимание событиям в Украине. "Тимошенко приблизалась к креслу премьер-министра" - так озаглавлена статья в ее сегодняшнем номере. "Юлия Тимошенко, железная леди украинской политики, еще ближе подошла к тому, чтобы стать следующим премьер-министром страны. Это случилось после того, как вчера была официально сформирована коалиция парламентского большинства – сторонники Тимошенко объединились с соратниками прозападного президента Виктора Ющенко, - пишет издание. -

Это стало важной победой для Тимошенко, которая активно добивалась появления коалиции, созданной с минимальным перевесом и поддерживающей ее выдвижение в премьеры. Как ожидают, она выступит за программу Ющенко по быстрому сближению Украины с Западом, а свой пост будет использовать в качестве трамплина перед президентскими выборами.

По словам Тимошенко, голосование по ее кандидатуре и утверждение нового спикера парламента могут произойти на следующей неделе. Однако активный торг все еще продолжается, и непонятно, будет ли ее кандидатура одобрена. Ряд президентских сторонников в парламенте угрожает выступить против коалиции Тимошенко, опасаясь, что она выступит против Ющенко в ходе президентских выборов 2009 года.

Если ее коалиция и будет сформирована, она окажется хрупкой – в ней всего на два депутата больше, чем необходимо, чтобы обеспечить простое большинство в парламенте на 450 мест. Также неясно, сумеет ли ее кабинет прийти к власти вовремя, чтобы успеть повлиять на исход важнейших переговоров о цене на природный газ с российской монополией "Газпром".

Блок БЮТ во главе с Тимошенко, которая на Украине пользуется популярностью, но которую ненавидят в Москве, к удивлению сумел собрать 31% голосов в ходе досрочных парламентских выборов два месяца назад".