Криль назвал Кириленко узурпатором, который нашел «козлов отпущения»

Вчерашний «неподписант» Игорь Криль заявляет, что лидер партии «Наша Украина» полностью узурпировал власть в партии и выбрал троих «козлов отпущения», ответственных за длительную коалициаду.

Криль отметил, что если Кириленко не способен консолидировать вокруг себя членов партии и фракции, то он вряд ли сможет объединить коалицию и оппозицию в парламенте. В нынешних условиях любая коалиция в любом формате будет шаткой, заявил он в интервью газете "Дело".

"Нунсовец" подчеркнул, что после истории с неподписанием коалиционного соглашения, самоотвод Кириленко стал вопросом принципиальным. "Тогда по разным причинам не подписали соглашение 7 депутатов. А козлами отпущения при участии Кириленко сделали только троих – меня, Василия Петевку и Плюща",- сообщил он.

Криль отметил, что Кириленко узурпировал власть в партии. Явным доказательством тому является собрание Политсовета и принятие решения без кворума о выдвижении его на пост спикера. Виктор Балога, в бытность главой "НСНУ" никогда не позволял себе подобных вольностей.