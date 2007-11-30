Ехануров подписал коалиционное соглашение ”с предостережениями”

Народный депутат от "Нашей Украины - Народной самообороны" Юрий Ехануров подписал коалиционное соглашение между блоком НУНС и БЮТ с предостережениями. Об этом в эфире "5 канала" сообщил бютовец Иосиф Винский.

"Реально подписей 227, кроме подписи Ивана Плюща, который не подписался. Действительно Юрий Ехануров поставил подпись и потом в скобках написал "с предостережениями", - сказал Винский.