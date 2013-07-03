Amnesty International обвинила украинскую власть в похищениях людей

Об этом сообщает Украинская Правда со ссылкой на обнародованный в среду доклад Amnesty International "Назад к пыткам: экстрадиция, принудительное возвращение и перемещения в Центральной Азии".

"За последние два года власти Казахстана, Российской Федерации и Украины стала прилагать еще больше усилий к принудительному возвращению членов и определенных группировок в Таджикистан и Узбекистан, несмотря на то, что там им реально угрожают пытки и жестокое обращение", - отмечается в докладе.

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В частности, авторы доклада отметили, что страны СНГ порой идут на крайние меры, чтобы гарантировать возвращение человека к Центральной Азии - похищения людей.

"Уже несколько лет сотрудники центральноазиатских силовых структур на территории этих стран, а также в России и Украине беспрепятственно осуществляют или пытаются осуществлять похищения просителей убежища, беженцев и других граждан государств Центральной Азии", - говорится в докладе.

"Учитывая регулярность, с которой это происходит, можно говорить о том, что в регионе действует чрезвычайная программа незаконной выдачи людей. Европейский суд по правам человека назвал это "полным пренебрежением принципом верховенства закона".

"Такая стратегия, в которой все чаще прибегают страны СНГ, указывает на тревожную тенденцию, когда правительства демонстративно и безнаказанно попирают основные гарантии прав человека, оправдывая это угрозами национальной безопасности", - отмечается в докладе.

"Как и в России, НПО, работающих с просителями убежища в Украине, сообщали о случаях исчезновения своих подопечных при загадочных обстоятельствах с последующим появлением в стране гражданской принадлежности", - отмечается в докладе.

Как пример в ней приводятся фамилии людей, которые просили Украину об убежище, однако оказались в своих странах. В частности, приводится и фамилия российского оппозиционера Леонида Развозжаева.

"Украинская власть не отрицает, что в октябре 2012 года в Киеве российские силовики похитили Леонида Развозжаева. Действительно, отрицать столь очевидный факт было бы крайне сложно. К сожалению, власть Украины отказываются осудить действия иностранных агентов, утверждая - ошибочно - что похищение не является уголовно наказуемым", - отмечается в докладе.