Турчинов уверен, коалиция будет жить долго, а Регионы уже мурлыкают траурный марш

Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов убежден, что коалиция будет существовать долго, так как депутат не может отозвать подпись под соглашением о ней.

Об этом он сказал в эфире программы "Я так думаю" канала "1+1".

"Давление, безусловно, есть. Но как бы не хотели оппоненты, они уже не могут разрушить коалицию. Почему? Потому что согласно Конституции, коалицию создают фракции", - подчеркнул Турчинов.

"Да, коалиционное соглашение подписывают отдельные депутаты, но отозвать подпись, как и голос после голосования, невозможно. Только фракция может выйти из коалиции. Депутаты не являются субъектами коалиции... Они могут выйти из фракции, но в этом случае депутат теряет мандат", - сказал представитель БЮТ.

"Я убежден, что коалиция будет долго существовать, и я не исключаю, что к ней могут присоединиться представители другой фракции, в частности Блока Литвина", - отметил он.

"Если есть желание заниматься не только демагогией, а и реализовывать программные основы, если есть желание работать – присоединяйтесь!", - призвал Турчинов.

Вместе с тем регионал Василий Киселев обвинил бютовца в том, что он "пудрит мозги людям" и подчеркнул, что тот говорит "чушь".

"Депутат может выйти из коалиции, не выходя из фракции... Это возможно, и я убежден, что не ко вторнику, так к четвергу не несколько человек, а десятки людей отзовут свои подписи под этим соглашением", - заявил регионал.

Украинская правда