Турчинов уверен, коалиция будет жить долго, а Регионы уже мурлыкают траурный марш
Киселев просит не пудрить мозги
Один из лидеров БЮТ Александр Турчинов убежден, что коалиция будет существовать долго, так как депутат не может отозвать подпись под соглашением о ней.
Об этом он сказал в эфире программы "Я так думаю" канала "1+1".
"Давление, безусловно, есть. Но как бы не хотели оппоненты, они уже не могут разрушить коалицию. Почему? Потому что согласно Конституции, коалицию создают фракции", - подчеркнул Турчинов.
"Да, коалиционное соглашение подписывают отдельные депутаты, но отозвать подпись, как и голос после голосования, невозможно. Только фракция может выйти из коалиции. Депутаты не являются субъектами коалиции... Они могут выйти из фракции, но в этом случае депутат теряет мандат", - сказал представитель БЮТ.
"Я убежден, что коалиция будет долго существовать, и я не исключаю, что к ней могут присоединиться представители другой фракции, в частности Блока Литвина", - отметил он.
"Если есть желание заниматься не только демагогией, а и реализовывать программные основы, если есть желание работать – присоединяйтесь!", - призвал Турчинов.
Вместе с тем регионал Василий Киселев обвинил бютовца в том, что он "пудрит мозги людям" и подчеркнул, что тот говорит "чушь".
"Депутат может выйти из коалиции, не выходя из фракции... Это возможно, и я убежден, что не ко вторнику, так к четвергу не несколько человек, а десятки людей отзовут свои подписи под этим соглашением", - заявил регионал.