Ющенко объяснил, что ему не нравилось в правительстве Тимошенко

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что новое правительство во главе с лидером БЮТ Юлией ТИМОШЕНКО должно быть профессиональным. Об этом он сказал в интервью Би-Би-Си.

«Нам нужно отказаться от политической, партийной практики назначать людей, которые в темах, вверенных соответствующим министерства и ведомствам далеки, не имеют опыта. Это то, что происходит сегодня, например, с транспортом, когда мы имеем непрофильного министра, очевидно неглупого человека, но здесь речь идет не об оценке его интеллектуальных возможностей, а о профессиональной способности», - заметил глава государства.

Он отметил, что в предыдущем правительстве Ю.ТИМОШЕНКО было допущено достаточно «много вещей, которые удостоверяют неэффективность управления». «Начиная от темы собственно модели управления, когда одним махом были потеряны структуры, которые, кстати, должны заниматься государственным контролем, в том числе и в газовой сфере. Тема так называемых свободных экономических зон. К сожалению, возможно, тогда время такое было, возможно, обстоятельства такие были, что нужно было воспринимать и такого рода шаги», - объяснил В.ЮЩЕНКО.

«Но в любом случае я хотел бы, чтобы любое будущее украинское правительство, в том числе и Юлии Владимировны (ТИМОШЕНКО), чтобы это были правительства профессиональные, чтобы там не происходили эксперименты одного дня, за которые потом приходится годами расплачиваться», - отметил Президент Украины.