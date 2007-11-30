Ющенко надавал Черновецкому поручений как Золушке

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО дал ряд конкретных поручений председателю Киевской городской государственной администрации Леониду ЧЕРНОВЕЦКОМУ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе главы государства, в частности, КГГА необходимо принять меры для прекращения вырубки зеленых насаждений. В первую очередь, речь идет о ситуации с тотальной вырубкой деревьев в местах массового возведения новостроек.

Президент также поручил разработать план вынесения за пределы города индустриальных предприятий (речь идет о ситуации с поселком Корчеватое).

Глава государство также требует от киевской власти срочно урегулировать ситуацию с НСК «Олимпийский», а именно решить вопрос со строительством торгового центра «Троицкий», расположенного на Олимпийской площади.

Отдельное поручение касается обеспечения Киева спортивными участками и площадками как в рамках подготовки к чемпионату Евро-2012, так и с учетом реальных потребностей столицы.

Президент также поручил вынести на расстояние 30 км от черты города развлекательные учреждения – казино и залы игровых автоматов.

Еще одно поручение главы государства касается решения в кратчайшие сроки ситуации с установлением в Киеве памятника погибшему журналисту Георгию Гонгадзе.

Ряд срочных поручений также касаются работы музеев, в частности, урегулирования деятельности и создания возможности для работы Музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово.

Президент, кроме того, требует вернуть в государственную собственность дом на улице Институтская, 3, и создать на базе этого помещения и помещения Национального художественного музея Музей изобразительного искусства Украины.

Председатель КГГА также должен предложить решение вопроса статуса музея «Киевская крепость» и план развития музея.

Глава государства обсудил с Л.ЧЕРНОВЕЦКИМ комплекс вопросов, связанных с нуждами религиозных организаций. В этом контексте киевская власть, прежде всего, должна отмежевать развлекательные заведения от мест расположения религиозных заведений и учреждений. Президент также поручил решить вопрос реституции государственного имущества, возрождения храмов в столице и ускорить строительные работы, которые ведутся на подобных объектах.

Киевская власть также должна в течение 2008 года создать Мемориал памяти жертв Голодомора в рамках 75-й годовщины Голодомора 1932-33 годов.

Кроме того, во время встречи В.ЮЩЕНКО поручил Л.ЧЕРНОВЕЦКОМУ и председателю Киевской областной государственной администрации Вере УЛЬЯНЧЕНКО решить вопрос обустройства и продолжения строительства Окружной дороги.