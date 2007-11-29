Представитель Ющенко в Крыму настаивает на нелегитимности мэра Симферополя

Постоянный Представитель Президента Украины в Крыму Владимир ХОМЕНКО направил апелляционную жалобу на решение Центрального районного суда Симферополя, который ранее отклонил иск с требованием признать незаконным пребывание Геннадия БАБЕНКО на посту мэра Симферополя.

Об этом сообщили УНИАН в Представительстве главы государства в АРК.

«В основе доводов апелляционной жалобы лежит тот факт, что в решении суда не нашла отражение оценка исковых требований истца, то есть с 24 октября 2006 года – даты, когда был подан иск, судебные органы так и не рассмотрели дело по сути, что свидетельствует о намеренном затягивании и «спускании на тормозах» этого процесса», - сообщили в Представительстве.

Обращаясь в суд, Представительство Президента исходило из того, что сложившаяся после выборов 2006 года ситуация с формированием и функционированием органов местного самоуправления в Симферополе «является ненормальной».

В Представительстве Президента в Крыму заявляют, что, согласно действующему законодательству, «городской председатель является неотъемлемым элементом механизма функционирования органов местного самоуправления, и нелегитимность должностного лица, занимающего эту должность, отсутствие у него представительских полномочий, полученных им в соответствии с законом, ставит под сомнение всю работу органов местного самоуправления города, поскольку все решения, скрепленные подписью такого должностного лица, могут быть признаны недействительными в судебном порядке».

Кроме того, у В.ХОМЕНКО существует ряд вопросов "не только к легитимности, но и к эффективности работы" Г.БАБЕНКО. Как заявляют в Представительстве, Г.БАБЕНКО, отвлекаясь на проблемы политического характера, оставляет в стороне решение насущных вопросов по благоустройству города. «Помимо «почивания на лаврах» звания «Почетный житель города Симферополя», БАБЕНКО Г.А. не отказывает себе в участии в многочисленных заграничных командировках по городам-побратимам Симферополя, в реализации сомнительных инициатив по установлению памятника российской императрице Екатерине II, в поддержке всевозможных политических проектов, вроде второго всеукраинского съезда советов в Северодонецке», - заявили в Представительстве В.ЮЩЕНКО в Крыму.