ЦИК распланировал работу на второе полугодие 2013 года

Центральная избирательная комиссия приняла ориентировочный план своей работы на второе полугодие 2013 года.

Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.

Кроме того, Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO на промежуточных выборах народного депутата Украины 7 июля 2013 года в одномандатном избирательном округе № 224. Таким образом, общая численность зарегистрированных официальных наблюдателей на указанных выборах по состоянию на 1 июля составляет 17 человек.

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Кроме того, внесены некоторые изменения технического характера в постановление ЦИК от 24 января 2012 года № 11 "О Порядке образования обычных, зарубежных и специальных избирательных участков на постоянной основе (с изменениями, внесенными постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 августа 2012 года № 381).

Внесены также некоторые изменения в составы территориальных избирательных комиссий в двух регионах Украины, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированные в соответствии с постановлением ЦИК от 15 сентября 2010 года № 355 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения, городов Киева и Севастополя), районных в городе Севастополе избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов".