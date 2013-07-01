ЦИК распланировал работу на второе полугодие 2013 года
Центризбирком принял ориентировочный план работы на второе полугодие 2013.
Центральная избирательная комиссия приняла ориентировочный план своей работы на второе полугодие 2013 года.
Об этом УНИАН сообщили в Отделе взаимодействия со СМИ Секретариата ЦИК.
Кроме того, Комиссия зарегистрировала 14 официальных наблюдателей от Международной организации по наблюдению за выборами CIS-EMO на промежуточных выборах народного депутата Украины 7 июля 2013 года в одномандатном избирательном округе № 224. Таким образом, общая численность зарегистрированных официальных наблюдателей на указанных выборах по состоянию на 1 июля составляет 17 человек.
По теме: Ефремов: Парламент должен проголосовать за отставку члена ЦИК Шаповала
Кроме того, внесены некоторые изменения технического характера в постановление ЦИК от 24 января 2012 года № 11 "О Порядке образования обычных, зарубежных и специальных избирательных участков на постоянной основе (с изменениями, внесенными постановлением Центральной избирательной комиссии от 14 августа 2012 года № 381).
Внесены также некоторые изменения в составы территориальных избирательных комиссий в двух регионах Украины, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов, сформированные в соответствии с постановлением ЦИК от 15 сентября 2010 года № 355 "О формировании состава областных, районных (кроме районов в Автономной Республике Крым), городских (городов областного значения, городов Киева и Севастополя), районных в городе Севастополе избирательных комиссий, которые осуществляют подготовку и проведение местных выборов".