Ефремов: Парламент должен проголосовать за отставку члена ЦИК Шаповала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов, будет ли голосовать Партия регионов завтра за изменения в составе ЦИК.

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“Это наша обязанность - проголосовать за отставку, по закону, руководителя, который уходит, и проголосовать за представленную кандидатуру Президента, избрав еще одного члена Центральной избирательной комиссии”, - сказал он.

В то же время на вопрос, кто может возглавить ЦИК, Ефремов ответил, что председателя ЦИК избирают члены комиссии.

“Можно сегодня прогнозировать что-то, но это будет лишь прогноз”, - сказал лидер фракции Партии регионов.

Как сообщал УНИАН, 3 июня Президент Украины Виктор Янукович внес в парламент представление об отставке председателя Центризбиркома Шаповала, которому 25 мая исполнилось 65 лет, что является предельным возрастом для госслужащих.

Янукович предложил народным депутатам заполнить вакансию, назначив членом ЦИК доктора юридических наук, профессора Александра Копыленко.