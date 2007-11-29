Социалисты таки оставили Мороза. На память?

"Александр Мороз предложил, чтобы голосование относительно кандидатуры лидера СПУ происходило в тайном режиме. Однако съезд в очередной раз подтвердил, что сегодня единственным лидером, который имеет беспрекословный авторитет в партии, является Александр Мороз", - отметил Ярослав Мендусь в интервью газете "Товарищ", сообщает сайт СПУ. - "Высший орган СПУ практически единогласно проголосовал за его переизбрание. Так же, после жесткого обсуждения кампании-2007, уровня ответственности каждого руководителя, были сформированы Политсовет, Политисполком и Секретариат. В отличие от бизнес-партий, где подобные решения принимаются кулуарно, Соцпартия провела поствыборный съезд открыто, ничего не скрывая от СМИ и общества. Все остальные - пустые размышления. Нужно не столько чистками заниматься (хотя и это нужно), сколько изменять стиль и содержание работы."

В то же время, по мнению секретаря Политсовета, съезд наглядно продемонстрировал отсутствие кадрового голода в СПУ. В частности, на съезде Александр Мороз лично назвал имена людей, которые могли бы возглавить СПУ: Станислав Николаенко, Алексей Малиновский, Василий Цушко...