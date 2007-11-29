Ющенко просит коалицию не работать на одного-двух политиков

Виктор Ющенко дал интервью Украинской службе ВВС, сообщает пресс-служба Президента.

Говоря о начале работы парламента, формировании коалиции и правительства, Ющенко заметил: «Очень важно, когда мы сегодня говорим о стабилизации парламента, чтобы мы не шли агрессивными моделями. Потому что эта модель тупиковая. Она будет работать на руку одному или двум политикам, но не будет работать для нации», – сказал Президент, добавив, что ключевая проблема в настоящее время заключается именно в том, делаем ли «мы коалицию против оппозиции – как сверхцель, формируем ли мы коалицию для того, чтобы сформировать развитие страны, нации».

Президент еще раз отметил, что сегодня для политиков «главная цель должна стоять вокруг национальных приоритетов» – речь идет о том, что может объединить всех «и вывести из позиции враждебного противостояния хотя бы на позиции оппонентов».

«Нас должны объединять национальные цели. Это единственный фильтр, с которым нужно подходить к формированию будущего парламента», – сказал Ющенко – «... Чтобы не случилось так – большинство создано, но мы не можем провести законы, потому что нет консолидации, потому что та агрессивность, какая нужна кому-то или единицам, препятствует сегодня двигаться целому институту».