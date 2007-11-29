В НУ-НС говорят, что Яценюк согласился побыть спикером ВР

Арсений Яценюк действительно знал о том, что его кандидатуру будут предлагать на пост спикера, и он дал свое согласие на это.

Об этом ИнтерМедиа консалтинг сообщил народный депутат от фракции блока НУ-НС Владимир Арьев, отвечая на вопрос, дал ли Арсений Яценюк свое согласие на то, чтобы его кандидатура была предложена от блока на пост спикера ВР.

“Во-первых, сейчас Яценюк находится в рабочей поездке, исполняя обязанности министра иностранных дел, и он действительно знал о том, что его кандидатуру будут предлагать на пост спикера, и дал свое согласие на это. Соответствующую реакцию мы посмотреть не могли, но она существует, она есть. Можно будет спросить его об этом, когда он вернется из Мадрида”, - отметил политик.