Кириленко успокоил регионалов: в НУ-НС зла на них не держат

Глава фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Вячеслав Кириленко после завершения заседания ВР заявил, что представители парламентского большинства готовы сделать все для того, чтобы теперешнее меньшинство почувствовало себя полноправным участником всех процессов в государстве.

“То есть как парламентская оппозиция во всех демократических странах”, - цитирует председателя фракции сайт НУ-НС.

“В новом парламенте мы начнем новый этап отношений с оппозицией - этап сотрудничества. Мы не держим зла на наших оппонентов, но у нас есть принципиальные разногласия во взглядах на будущее Украины”, - отметил Кириленко.

В то же время он выразил уверенность в том, что “за жизненно важные для нашей страны законопроекты будут отдавать голоса не менее 250-260 депутатов”.