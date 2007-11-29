Тимошенко обещает ПР кресло вице-премьера

Юлия Тимошенко согласится на то, чтобы в ее правительстве вице-премьером был представитель оппозиции.

Об этом лидер БЮТ заявила в кулуарах Верховной Рады, сообщает сайт БЮТ.

«Мы пойдем на это, если Партия регионов проголосует за закон об оппозиции, который мы сейчас предлагаем, и который им как будущей оппозиции нужен. Данный закон будет предусматривать и посаду вице-премьера, который будет контролировать деятельность правительства», - заявила Тимошенко.

«Я еще раз подтверждаю, что мы являемся последовательными сторонниками того, чтобы был принят закон об оппозиции, который дает оппозиции широкие права по контролю за властью и дает парламентский оппозиции реально контролировать и привлекать к ответственности тех представителей власти, которые нарушают Конституцию и закон Украины», - отметила она.

Юлия Тимошенко отметила, что БЮТ будет строить отношения с Партией регионов исключительно как отношения власти и оппозиции.

«Ни о какой широкой коалиции речи идти не может, потому что это будет предательством наших избирателей», - отметила она.