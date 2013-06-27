Азаров надеется на компромисс с Европой

Об этом он заявил сегодня во время встречи с сопредседателями Мониторинговой миссии Европарламента – бывшим Президентом Республики Польша Александром Квасневским и экс-президентом Европарламента Пэтом Коксом, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабмина.

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«На заключительном этапе работа Вашей Миссии становится чрезвычайно важной, поскольку именно на нее возлагается надежда относительно нахождения компромиссного решения», - сказал Азаров.

Он добавил, что на 16 заседании Группы высокого политического уровня совета по вопросам сотрудничества между Украиной и ЕС, которое состоялось 24-25 июня в Люксембурге, отмечалась большая роль Мониторинговой миссии.

Как сообщал УНИАН, Квасневский и Кокс стали наблюдателями от Европарламента за судебными процессами над экс-премьер-министром Юлией Тимошенко и экс-министром внутренних дел Юрием Луценко.

Миссия Европарламента работает в Украине с июня 2012 года.