Тимошенко жаль, что Партия регионов не сделала выводов

В ближайшие дни БЮТ планирует провести пресс-конференцию, на которой будут обнародованы данные о попытке Партии регионов подкупить депутатов от БЮТ.

Как сообщает сайт БЮТ, по словам лидера блока Юлии ТИМОШЕНКО, депутатам предлагают деньги, должности, бизнес и тому подобное.

«С коррупцией в парламенте наконец нужно покончить, и мне жаль, что Партия регионов не сделала выводов из роспуска парламента за коррупцию и начала новый созыв ВР опять с кулуарного подкупа депутатов», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.