Исторические дворцы и замки в немецком Баден-Бадене приходят в упадок. Как сообщает "Немецкая волна", их владелец Игорь Бакай, бывший чиновник Леонида Кучмы, очевидно, потерял интерес к купленной им несколько лет назад элитной недвижимости.

Отель "Шлосготель Бюлергьое" (Schlosshotel Bühlerhöhe), в котором в свое время любил отдыхать первый канцлер Германии Конрад Аденауэр, в котором праздновал свою свадьбу теннисист Борис Беккер и гостили многие государственные деятели и звезды шоу-бизнеса, к своему столетию в 2013 году должен был появиться в новом блеске. Три года назад его приобрела группа инвесторов во главе с Бакаем.

Бывший глава "Нафтогаза Украины" и Государственного управления делами Игорь Бакай приобрел "Шлосготель Бюлергьое" в 2010 году и обещал вложить несколько десятков миллионов евро в реставрацию и модернизацию этого исторического здания. Но ожидаемые инвестиции так и не поступили. Вместо этого две недели назад, аккурат на столетний юбилей дворца-отеля, который уже три года не принимает гостей ... отключили свет за неуплату. Предыдущий владелец отеля миллиардер Дитмар Гопп подал в суд на нового владельца с требованием признать его банкротом.

Как сообщили Deutsche Welle в юридической фирме Schultze & Braun, Игорь Бакай с партнерами задолжали Гоппу 14миллионов евро.

По оценкам, которые приводит местная пресса, Бакай с партнерами заплатили за отель 35-40 миллионов евро. Для новых владельцев "Бюлергьое" - особое место. Все они, как сообщают немецкие СМИ, были постоянными гостями этого фешенебельного отеля еще задолго до покупки. Именно Бакай, будучи главой Государственного управления делами, организовал своему шефу Леониду Кучме в начале 2004 года лечение в одной из элитных клиник Баден-Бадена на средства неназванных благотворителей. При прохождении курса реабилитации после операции на желудке, Кучма проживал именно в самом престижном отеле региона - "Шлосготель Бюлергьое". Номер здесь, как писал тогда еженедельник Spiegel, стоил более двух тысяч евро в сутки.

Вилла легендарного промышленника Макса Грундига - с 2010 года семейное поместье Бакая в Баден-Бадене. За 8 миллионов евро компания купила виллу у вдовы грузинского миллиардера Бадри Патаркацишвили

Замок Родек Бакай купил вместе с виноградниками и фруктовым садом за четыре с половиной миллиона евро. Покупка оформлена на панамскую Stuckeley Corporation, сообщает Badische Zeitung.

Как сообщает Badische Zeitung, Бакай задолжал предыдущим владельцам замка около миллиона евро, но платить не спешит. Как и в случае с отелем, за ремонт сказочного замка эпохи позднего средневековья никто за четыре года так и не взялся - это оказалось невероятно дорогим удовольствием.

Очевидно, семья Бакая потеряла интерес и к бывшей штаб-квартире командования французского военного контингента в Баден-Бадене. Этот объект был куплен супругами в 2010 году. Планировалось сделать здесь элитный жилой комплекс, инвестировав около 11 млн евро.

"Новые владельцы купили и не учли, что он тоже является достопримечательностью. Они думали, что" порешаем вопрос "с местными властями относительно всяческих разрешений быстро и без проблем. А здесь, в Германии, все гораздо сложнее", - рассказал DW баден -баденский маклер.