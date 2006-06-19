Сборная Бразилии сыграла с Австралей и вышла в 1/8 финала
09:15, 19 июня 2006Политика
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Расклады по группе F
Сборная Бразилии на Чемпионате мира по футболу в Германии обыграла Австралию со счетом 2:0, обеспечив себе выход в 1/8 финала.
У сборной Бразилии отличились нападающий миланского “Интера” АДРИАНУ (49’) и сменивший его дебютант сборной Бразилии ФРЕД (89’).
Таким образом, в группе F по результатам второго тура лидирует сборная Бразилии с 6 очками (3-0). Второе место занимает сборная Австралии с 3 очками (3-3), сохраняющая реальные шансы на выход из группы. На третьем месте – сборная Хорватии с 1 очком (0-1). Аутсайдером группы пока является сборная Японии с 1 очком (1-3).
Следующие встречи в группе F запланированы на 22 июня – Япония-Бразилия (Дортмунд) и Хорватия-Австралия (Штуттгарт).
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