Гриневич заявляет, что в Украине могут закрыть почти 100 лицеев-интернатов

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала во время брифинга после рассмотрения Верховной Радой законопроекта о внесении изменений в статью 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно включения расходов на некоторые общеобразовательные учебные заведения в расходы бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов), который сегодня был принят в первом чтении.

Гриневич отметила, что этот законопроект должен был решить проблему закрытия лицеев-интернатов, которых на сегодня в Украине около 100.

“Из-за невозможности их финансирования из областных бюджетов они могут закрыться к новому учебному году, и потому это было срочное голосование”, - сказала она и добавила, что большинство ВР не захотело решить этот вопрос.

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Гриневич отметила, что перспектива, что это вопрос во втором чтении будет стоять на следующей пленарной неделе, является призрачной.

“Нас интересуют лицеи-интернаты, провластное большинство интересуют векселя”, - сказала депутат.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 июня, Верховная Рада приняла в первом чтении изменения к статье 90 Бюджетного кодекса Украины (относительно включения расходов на некоторые общеобразовательные учебные заведения в расходы бюджета Автономной Республики Крым и областных бюджетов).

Данным законопроектом предусматривается включить в определенный статьей 90 Бюджетного кодекса Украины перечень общеобразовательных учебных заведений, которые финансируются за счет расходов на образование из бюджета АРК и областных бюджетов и учитываются при определении объема межбюджетных трансфертов, гимназии-интернаты, коллегиумы-интернаты и лицеи-интернаты.

Во время рассмотрения данного законопроекта в сессионном зале возник словесный спор. Оппозиция настаивала, чтобы данный законопроект был сегодня принят одновременно в первом чтении и в целом как закон, чтобы предотвратить закрытие учебных заведений, финансирование которых регламентируется данным законопроектом.

Фракция ПР отказывалась принимать его сегодня одновременно и как закон. В частности, народный депутат Украины Анна Герман отметила, что оппозиция не поддержала сегодня работу парламента до завершения рассмотрения всех вопросов повестки дня, чтобы можно было рассмотреть, в частности, и этот законопроект.

В ответ народный депутат Украины Владимир Литвин призвал: “Давайте отбросим эту политику”. По его словам, данный законопроект не содержит никакой политики, и без его принятия останется нерешенным вопрос финансирования ряда учебных заведений.

В результате парламент решил сократить процедуру подготовки данного законопроекта ко второму чтению, и рассмотреть его 2 июля.