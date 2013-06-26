Томенко призывает оппозицию не блокировать ВР - власть готовит подвох

Народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко призывает оппозицию не блокировать на этой сессии работу Верховной Рады, потому что власть хочет провести “выездное” заседание для принятия вексельного и других непопулярных законопроектов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, об этом он сказал крымским журналистам, отвечая на вопрос, какой будет последняя сессионная неделя и будет ли принят ряд дискуссионных и неоднозначных законопроектов, в частности, о введении векселей.

Томенко отметил, что власти нужно блокирование Верховной Рады. «Я знаю, что ведется активная работа с народными депутатами, которые готовы на определенных принципах – или финансовых, или лоббистских – «подголосовать» за законопроект за векселя. Но не является секретом, что обсуждается также вариант «поработать» с оппозиционными фракциям таким образом, чтобы они пошли на блокирование Верховной Рады, а Партия регионов вместе с коммунистами провела бы вексельный и другие непопулярные и непроходные законопроекты, как это уже делалось, – собравшись в другом помещении без журналистов и без реальной регистрации, которая предусмотрена действующим законодательством», - отметил Томенко.

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Он подчеркнул, что «при таком сценарии чрезвычайно важно «не купиться» на эту историю, чтобы через блокирование по какой-то надуманной или нереальной истории не помочь вернуть в Украину вексель, который будет характеризовать финансовую систему нашего государства как период едва ли не натурального, феодального хозяйства, когда вместо реальных денег нужно будет рассчитываться бумагами и обещаниями».

Кроме того, по его словам, существует еще ряд подобных законопроектов, которые не набирают 226 голосов. «Потому для оппозиции важно не только не допустить принятия антинародных законопроектов, но и не создать ситуацию, чтобы Партия регионов и коммунисты с радостью перешли бы в другое помещение и проголосовали желанные для себя законопроекты», - отметил Томенко.

Как сообщал УНИАН, текущая сессия ВР завершается 5 июля 2013 года. На следующей неделе - с 2 по 5 июля - парламент работает в пленарном режиме, то есть проходят заседания ВР.