Томенко призывает оппозицию не блокировать ВР - власть готовит подвох
Томенко призывает оппозицию не блокировать ВР, чтобы не было “выездного” заседания для принятия непопулярных законопроектов.
Народный депутат от «Батькивщины» Николай Томенко призывает оппозицию не блокировать на этой сессии работу Верховной Рады, потому что власть хочет провести “выездное” заседание для принятия вексельного и других непопулярных законопроектов.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Томенко, об этом он сказал крымским журналистам, отвечая на вопрос, какой будет последняя сессионная неделя и будет ли принят ряд дискуссионных и неоднозначных законопроектов, в частности, о введении векселей.
Томенко отметил, что власти нужно блокирование Верховной Рады. «Я знаю, что ведется активная работа с народными депутатами, которые готовы на определенных принципах – или финансовых, или лоббистских – «подголосовать» за законопроект за векселя. Но не является секретом, что обсуждается также вариант «поработать» с оппозиционными фракциям таким образом, чтобы они пошли на блокирование Верховной Рады, а Партия регионов вместе с коммунистами провела бы вексельный и другие непопулярные и непроходные законопроекты, как это уже делалось, – собравшись в другом помещении без журналистов и без реальной регистрации, которая предусмотрена действующим законодательством», - отметил Томенко.
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Он подчеркнул, что «при таком сценарии чрезвычайно важно «не купиться» на эту историю, чтобы через блокирование по какой-то надуманной или нереальной истории не помочь вернуть в Украину вексель, который будет характеризовать финансовую систему нашего государства как период едва ли не натурального, феодального хозяйства, когда вместо реальных денег нужно будет рассчитываться бумагами и обещаниями».
Кроме того, по его словам, существует еще ряд подобных законопроектов, которые не набирают 226 голосов. «Потому для оппозиции важно не только не допустить принятия антинародных законопроектов, но и не создать ситуацию, чтобы Партия регионов и коммунисты с радостью перешли бы в другое помещение и проголосовали желанные для себя законопроекты», - отметил Томенко.
Как сообщал УНИАН, текущая сессия ВР завершается 5 июля 2013 года. На следующей неделе - с 2 по 5 июля - парламент работает в пленарном режиме, то есть проходят заседания ВР.