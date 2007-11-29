Премьера и спикера будут выбирать завтра (обновлено)

Демократическая коалиция перенесла на завтра решение вопроса относительно кандидатур премьер-министра Украины и председателя Верховной Рады из-за отсутствия кандидата на должность спикера министра иностранных дел Арсения ЯЦЕНЮКА.

Как передает корреспондент УНИАН, председательствующий на собрании демократической коалиции Вячеслав КИРИЛЕНКО объявил кандидатуру на должность премьер-министра от БЮТ – Юлию ТИМОШЕНКО и кандидатуру на должность председателя ВР от “Нашей Украины – Народной самообороны” – Арсения ЯЦЕНЮКА.

В то же время представители “Нашей Украины” отметили, что официального решения фракции о выдвижении на должность спикера ВР кандидатуры А.ЯЦЕНЮКА нет из-за отсутствия кандидата.

После этого Ю.ТИМОШЕНКО предложила отложить на завтра также рассмотрение вопроса относительно кандидатуры премьер-министра. Она подчеркнула, что это необходимо для того, чтобы все решения в коалиции были сбалансированными. По ее словам, время показало, что между демократическими силами было много недоразумений, и поэтому нужно шаг за шагом восстанавливать доверие друг к другу путем деликатных сбалансированных решений.

Ю.ТИМОШЕНКО пообещала, что БЮТ единогласно поддержит любую кандидатуру на должность председателя ВР, предложенную НУ-НС и поддержанную Президентом, и выразила надежду, что НУ-НС поддержит кандидатуру БЮТ на должность премьера.

В.КИРИЛЕНКО предложил перенести на завтра рассмотрение этих вопросов на совместном собрании депутатов фракций НУ-НС и БЮТ, поскольку до настоящего времени ожидается возвращение А.ЯЦЕНЮКА из заграничной командировки.

Как сообщал УНИАН, вчера, 28 ноября, министр иностранных дел Украины А.ЯЦЕНЮК отбыл в Мадрид для участия в 15-м заседании Совета министров ОБСЕ.