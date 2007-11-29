Бютовец отозвал свою подпись под коалицией?
09:28, 29 ноября 2007Политика
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Утверждают в Аппарате ВР
Депутат от БЮТ Юрий Крук отозвал свое заявление о вхождении в демократическую коалицию между БЮТ и блоком "НУ-НС".
Об этом "Украинской правде" сообщили в Аппарате Верховной Рады.
"Заявление Крука об отзыве своей подписи официально зарегистрированное в общем отделе аппарата Верховной Рады", - сказал собеседник УП.
По его словам, ожидается, что в четверг может быть объявлено об отзыве еще нескольких подписей депутатов от БЮТ.
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