Бютовец отозвал свою подпись под коалицией?

Депутат от БЮТ Юрий Крук отозвал свое заявление о вхождении в демократическую коалицию между БЮТ и блоком "НУ-НС".

Об этом "Украинской правде" сообщили в Аппарате Верховной Рады.

"Заявление Крука об отзыве своей подписи официально зарегистрированное в общем отделе аппарата Верховной Рады", - сказал собеседник УП.

По его словам, ожидается, что в четверг может быть объявлено об отзыве еще нескольких подписей депутатов от БЮТ.