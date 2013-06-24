Азаров сегодня встретится с Фюле и Эштон

Как передает корреспондент УНИАН, Украину на заседании будет представлять премьер-министр Николай Азаров, Евросоюз – министр иностранных дел председательствующей в ЕС Ирландии Эамон Гилмор и комиссар ЕС по вопросам расширения и европейской политики соседства Штефан Фюле.

Перед началом заседания Азаров также планирует провести встречу с Верховным представителем ЕС по вопросам общей внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон.

В рамках заседания предусматривается обсудить состояние двусторонних отношений, а также выполнение Украиной условий, необходимых для подписания соглашения об ассоциации с ЕС.

Во время визита украинский премьер также планирует провести встречи со спикером парламента и премьер-министром Люксембурга. Кроме того, 25 июня, Азаров планирует провести встречу с представителями деловых кругов Люксембурга.