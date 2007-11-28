Завтра НУ-НС выдвинет на спикера Еханурова или Яценюка

Народный депутат Украины, член фракции “Наша Украина – Народная Самооборона” Николай ОНИЩУК, который сегодня подписал соглашение о создании демократической коалиции с БЮТ, прогнозирует, что завтра НУ-НС изменит кандидатуру, которую она будет предлагать на должность председателя Верховной Рады Украины.

Об этом Н.ОНИЩУК сказал в интервью УНИАН, рассказывая о сегодняшней встрече с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО, после которой соглашение о создании демкоалиции подписали семь депутатов от НУ-НС, которые раньше отказывались это делать.

На вопрос, будет ли изменена кандидатура на должность спикера, Н.ОНИЩУК ответил: “Скорее, так. Окончательное решение будет принято завтра на заседании фракции в 9.00”. Он отказался говорить о том, какая кандидатура на должность спикера сегодня обсуждалась на встрече с Президентом. Лишь заметил, что она (кандидатура) уже обсуждалась на заседании фракции при участии Президента, и выразил сомнение, что это будет Иван ПЛЮЩ. (На этой встрече, по информации членов фракции НУ-НС, глава государства среди кандидатур на должность спикера, кроме И.ПЛЮЩА, называл фамилии Юрия ЕХАНУРОВА и Арсения ЯЦЕНЮКА – УНИАН).

Оценивая в целом встречу с главой государства, Н.ОНИЩУК подчеркнул, что В.ЮЩЕНКО “смог убедить и попросить”. “Невзирая на то, что он - глава государства, он смог провести человеческий разговор с народными депутатами, в отличие от мелких партийных чиновников, которые не считали возможным это обсуждать”, - подчеркнул депутат.

Н.ОНИЩУК считает, что сам факт встречи с Президентом, культура разговора, способствовали позитивному результату. По его словам, В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что определяющей причиной, почему необходимо поддержать демкоалицию, есть то, что за такую коалицию проголосовали избиратели. “Позиция миллионов избирателей “Нашей Украины” должна быть воспроизведенная и в нашем решении”, - подчеркнул Н.ОНИЩУК.

Также, по словам Н.ОНИЩУКА, на встрече стороны обсудили целый спектр вопросов относительно текста коалиционного соглашения, а также вопросы относительно возможных кадровых решений, в частности, касающихся руководства парламента. “И финалом стало подписание соглашения всеми народными депутатами, которые пока еще от этого воздержались”, - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время, еще один депутат он НУ-НС Павел ЖЕБРИВСКИЙ сегодня в эфире “5-го канала” сказал, что завтра с парламентской трибуны будет объявлено о создании демкоалиции, после этого будет избрано руководство парламента.

Он не исключил, что народный депутат Вячеслав КИРИЛЕНКО, которого НУ-НС предлагает на должность председателя ВР, “возьмет самоотвод”. “Я помню, когда на встрече фракции НУ-НС (с Президентом - УНИАН) КИРИЛЕНКО брал самоотвод, и я надеюсь, что если в действительности последним камнем преткновения будет КИРИЛЕНКО, то человек, который декларирует, что он не будет камнем преткновения для создания демократической коалиции, я думаю, безусловно, он это сделает”, - сказал П.ЖЕБРИВСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, завтра, 29 ноября, в 9.00 состоится заседание фракции “Наша Украина – Народная Самооборона”, а на 9.30 анонсирована пресс-конференция семи депутатов НУ-НС, которые сегодня последними подписали соглашение о создании демократической коалиции: Виктора ТОПОЛОВА, Игоря КРИЛЯ, Николая ОНИЩУКА, Юрия ЕХАНУРОВА, Василия ПЕТЕВКИ, Станислава ДОВГОГО и Ивана ПЛЮЩА.