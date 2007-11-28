Шендерович вышел к зданию ГУВД Москвы с плакатом ”Свободу Каспарову”

Милиция приняла меры административного воздействия в отношении известного журналиста и писателя-сатирика Виктора Шендеровича за несанкционированный пикет в поддержку Гарри Каспарова у здания ГУВД по Москве, сообщил РИА Новостиисточник в правоохранительных органах столицы.

"В среду за проведение несанкционированного пикета у здания ГУВД по городу Москве на улице Петровка 38, в отношении юмориста Шендеровича милиция приняла меры административного воздействия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Шендерович вышел перед зданием ГУВД по Москве с плакатом в руках, на котором было написано "Свободу Каспарову". Милиционеры предложили ему проехать с ними в районный ОВД "Тверской", где с ним провели разъяснительную беседу и выписали повестку о прибытии в четверг к мировому судье, который примет решение о принятии мер воздействия за это нарушение, уточнил собеседник агентства.