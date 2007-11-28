Симоненко видел, как ”коалиционная коза” вернулась в Верховную Раду

Лидер фракции КПУ Петр СИМОНЕНКО убежден, что до конца этой недели не удастся сформировать коалицию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КПУ.

“Никакой коалиции, ни “помаранчевой”, ни “ширки” - ни завтра, ни послезавтра не будет”, - сказал П.СИМОНЕНКО.

По его словам, сегодня, “когда активизировался процесс парламентских бизнес-миграций “бютовцев” и “нунсовцев” в поисках самых выгодных условий возвращения и приумножения вложенных в выборы средств, ожидать создания парламентской коалиции не приходится”.

“Тем более этого ожидать напрасно, поскольку ситуация политической нестабильности и хаоса особенно выгодна мощному капиталу: известно, как говорит народная мудрость, в мутной воде легче рыбку ловить”, - отметил лидер КПУ.

П.СИМОНЕНКО подчеркнул, что ничего нового и непредсказуемого не происходит – происходит самый обычный римейк 2006 года, когда “помаранчевые” три месяца водили по Верховной Раде “коалиционную козу”.

При этом, по его словам, если тогда была возможность создать другую коалицию – антикризисную, а затем национального единства, что и было сделано по нашей инициативе, то сегодня работоспособная Верховная Рада олигархам и Президенту не нужна. “Для “дерибана” остатков государственного имущества, для “дерибана” земли, мораторий на продажу которой заканчивается в этом году, им значительно выгоднее иметь полулегитимное правительство с приставкой и.о. и управляемый в ручном режиме парламент, который будет ситуативным большинством принимать законы в интересах мощного бизнеса, а не простых людей”, - отметил П. СИМОНЕНКО.

Он убежден, что такая ситуация, когда отсутствует дееспособная законодательная власть, когда исполнительная власть “сидит на чемоданах”, когда судебная система, силовые структуры и председатели госадминистраций подчинены исключительно одному лицу – Президенту В.ЮЩЕНКО, такая ситуация угрожает отменам политической реформы и установлением президентской диктатуры, угрожает окончательной потерей любого экономического и политического суверенитета Украины.

“Эта ситуация угрожает простым людям: украинцам всех национальностей, вероисповеданий и мировоззрений, резкому росту цен и тарифов, ухудшением условий жизни к уровню стран не то что третьего – а какого-то четвертого мира”, - сказал лидер КПУ.