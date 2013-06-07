Польская партия власти против определения Волынской трагедии как "геноцида"

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом свидетельствует подготовленный РО проект заявления, который польский парламент намерен утвердить в ближайшее временя.

Вчера комиссия по культуре и средствам массовой информации польского Сейма решила направить на рассмотрение депутатов все пять проектов заявлений о Волынской трагедии, в четырех из которых эти события называются "геноцидом".

РО, которая в Сейме представлена 206 депутатами (всего в польском парламенте 460 депутатов), в своем проекте предлагает почтить "70-ю годовщину трагедии польского населения на Восточных Кресах II Речи Посполитой".

Крупнейшая оппозиционная партия "Закон и справедливость" (PiS) (138 депутатов) в своем проекте называет эти события "апогеем геноцида польского населения, проведенным ОУН-УПА".

Подобные определения в своих проектах предлагают оппозиционная Solidarna Polska, "Cоюз левых демократов" (SLD), а также входящая в правительственную коалицию "Польская крестьянская партия" (PSL).

Все эти партии представлены в Сейме 209 депутатами.

Либеральная партия Ruch Palikota, представленная в Сейме 39 депутатами, не вносила свой проект заявления по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии.

В Сейме работают еще 6 внефракционных депутатов.

По теме: Облсовет Волыни осудил проект решения о геноциде поляков УПА

Депутат от РО Роберт Тышкевич на заседании комиссии призывал депутатов отказаться от использования слова "геноцид", отмечая, что такая формулировка вызовет негативные реакции в Украине. "Мы называем преступление преступлением, однако осознаем, что использование этого термина ("геноцид") будет воспринято очень неоднозначно", - сказал депутат, которого цитирует TVN24.

Он добавил, что позиция партии власти связана также с планируемым на ноябрь т.г. подписанием Договора об ассоциации между Украиной и Евросоюзом.

Депутат от PiS Ришард Терлецкий заявил, что "правда никоим образом не влияет на обострение отношений". "Политики платформы опять используют тот же аргумент, чтобы не дразнить и не использовать этот термин. Это стремление к тому, чтобы маргинализировать историю Польши", - заявил он, передает TVN24.

Как сообщал УНИАН, 11 апреля в польском Сейме был зарегистрирован проект заявления по поводу 70-й годовщины Волынской трагедии, в котором ОУН-УПА называются «преступными организациями, совершившими геноцид польского населения "восточных кресов" в 1939-1947 годах».

Один из авторов этого проекта, депутат от PSL Франчишек Стефанюк заявил, что партия инициировала принятие этого заявления по просьбе родственников погибших на "восточных кресах", добавив, что принятие этого документа не должно ухудшить польско-украинские отношения.

Представители ВО «Свобода» считают, что принятие такого заявления нанесет непоправимый вред отношениям Украины и Польши.

По теме: Автор заявления о "преступлениях" ОУН-УПА в Польше не понимает, в чем проблема

Справка УНИАН. В этом году на политическом уровне в Польше широко обсуждается тема польско-украинского конфликта времен Второй мировой войны и после нее, в частности в связи с 70-й годовщиной трагических событий на Волыни.

По информации Центра исследований освободительного движения, в 1942-1947 годах продолжалась «Вторая польско-украинская война», которая развернулась в рамках Второй мировой войны. Война шла за украинские территории, которые до 1939 года входили в состав Польши (Холмщина, Волынь, Галичина), на которых украинцы хотели создать собственное государство, а поляки желали восстановления довоенных границ. Однако вопрос границ решился после Второй мировой без участия украинцев и поляков, после чего коммунистическая власть Советского Союза и Польши насильственно изменила этническую конфигурацию западноукраинских и восточнопольских территорий.

По материалам «Википедии», Волынская трагедия (польск. Rzeź wołyńska, «Волынская резня») - этнические чистки украинского и польского населения, осуществленные Украинской Повстанческой Армией и польской Армией Краевой при участии польских батальонов шуцманшафта и советских партизан в 1943 году во время Второй мировой войны на Волыни.

В традиционной польской историографии тенденциозно воспринимается как этническая чистка исключительно польского населения; в украинской - как «ответное действие на зверства поляков в отношении украинских граждан.

Осенью 1942 году немецкая власть начала выселять с территории украинско-польского приграничного коридора поляков, и на их место заселять немцев и украинцев. В ответ АК уничтожила несколько сот представителей украинской сельской элиты. За это в июле 1943 года УПА начала карательные акции против мирного польского населения.

По подсчетам некоторых польских специалистов, во время этой трагедии с польской стороны погибло, по меньшей мере, 35 тысяч человек (главным образом польских крестьян), фамилии 18 тысяч из них установлены, с украинской стороны на Волыни погибло до нескольких тысяч человек. Количество погибших украинцев на всех территориях украинско-польского конфликта, включая Волынь, достигает 21-24 тысяч человек.

По данным Польского института памяти IPN, в результате начавшихся в июле 1943 года массовых акций к принуждению поляков оставить территорию нынешней Волынской области Украины, которая тогда входила в состав Польского государства, от рук украинцев погибло около 100 тыс поляков.

Украинские историки считают завышенными оценки своих польских коллег, отмечая, что в результате этих событий от рук поляков также погибали украинцы.