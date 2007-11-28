Хара: мы что - дураки, чтобы давать Ляшко 20 млн. долл?!

"У них полный развал! Они должны были это понять уже давно, и согласиться с той судьбой, которая им определена Богом и временем на сегодняшний день", - так прокомментировал народный депутат от Партии регионов Василий Хара заявление Президента, что сегодня, после его встречи с депутатами от блока НУ-НС, все они поставят свои подписи под коалиционным соглашением с БЮТ.

“Уже бы не позорились эти Кириленки и прочие их деятели, великие комики помаранчевые. Они ж неоднократно, вместе с Юлией Тимошенко заявляли, что завтра-послезавтра будет коалиция, завра будут подписи. Они говорили, что в прошлую пятницу, 23 ноября, когда открылась первая сессия парламента, будет объявлено о создании коалиции. Потом и этого не достаточно было. Вчера они снова обложались - не состоялся политсовет партии “Народный Союз “Наша Украина”, - так эмоционально политик отреагировал на слова Виктора Ющенко.

Василий Хара также убежден, что если заявление Президента о том, что после встречи с “нунсовцами” будут подписи, не подтвердится, то он лично должен нести ответственность за свои несбывшиеся обещания.

“Когда люди дают какие-то гарантии, а они не сбываются, случается очередной провал, то это позор и для Президента, и для его политической силы. Нужно создавать широкую коалицию и начинать работать”, - отметил он..

Отвечая на вопрос, ведут ли депутаты от Партии регионов переговоры с членами блока НУ-НС относительно создания коалиции, Василий Хара отметил: “Ведем ли мы сними переговоры? Да они ж уже дошли до абсурда, понимаете, у них нет ни стыда, ни совести, ни чести, ни достоинства! Они не могут в своей организации навести порядок и уже договорились до того, что даже Олег Ляшко (народный депутат, БЮТ – ред.), этот “характерный, особый член БЮТ”, заявляет, что ему Партия регионов предлагала 20 млн. долл., чтобы он уехал на Канары и не присутствовал на каком-то заседании. Они со своей несостоятельностью, наглым враньем, пытаются переложить своим проблемы на плечи Партии регионов. Мы что - дураки, чтобы давать Ляшко 20 млн. долл., чтобы он какую-то недельку дурака повалял?! Это абсурд, просто какая-то болтовня! Это все нужно прекращать и заниматься нормальным делом, тем, которого от нас ждут наши избиратели!” - подчеркнул Хара.

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